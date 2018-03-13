Дипломаты РФ в США рассказали о вертолете, что-то искавшем на территории посольства

Посольство России в США сообщило, что вечером 11 марта над территорией российского диппредставительства кружил вертолет, освещая ее прожектором, говорится в сообщении посольства в Twitter.

«Что же такое искал американский вертолет на территории российского посольства вчера вечером? «Странная» неполадка навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка найти следы российского вмешательства?» — говорится в Twitter посольства России.

Дипломаты прикрепили к записи фотографию замеченного у посольства вертолета.