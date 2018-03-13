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Конгрессмены пригрозили Трампу новыми санкциями в адрес России

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Члены Конгресса пригрозили усилением санкции в отношении России в случае, если Президент Дональд Трамп не введет уже предложенные обеими палатами ограничительные меры. Об этом говорится в письме главе государства, подписанном 140 демократами-членами Конгресса США.

«Мы дали Вам инструменты, которые должны были решить эту проблему. Если Вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем стремиться к тому, чтобы принять дополнительный законодательный акт с более строгими требованиями», — подчеркнули конгрессмены.

По словам законодателей, американский лидер не выдержал сроки по введению санкци в отношении России. Они добавили, что если президент «не хочет защищать Соединенные Штаты, конгресс будет делать это самостоятельно».

Как ранее писал портал iz.ru, 30 января американский минфин опубликовал так называемый «кремлевский список», в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели. После публикации глава ведомства Стивен Мнучин неоднократно заявлял, что санкции на основе списка уже разрабатываются и будут введены в скором времени.

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