Сейсмологи предупредили о сильном землетрясении на Курилах и Камчатке

Землетрясение магнитудой порядка 8,0 возможно в районе Северных Курил и южной части Камчатки до конца 2018 года, сообщили в центре «Антистихия».

«В районе Северных Курильских островов и южной части полуострова Камчатка действует среднесрочный прогноз землетрясения магнитудой М>7,7 по 1 декабря 2018 года», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

Сейсмологи уточняют, что для островов Южных Курил прогноз землетрясения магнитудой, превышающей 7,4, сохранится до 1 июля текущего года.