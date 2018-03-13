Прямой эфир

Сейсмологи предупредили о сильном землетрясении на Курилах и Камчатке

0
Фото: РИА Новости/Андрей Шапран
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Землетрясение магнитудой порядка 8,0 возможно в районе Северных Курил и южной части Камчатки до конца 2018 года, сообщили в центре «Антистихия».

«В районе Северных Курильских островов и южной части полуострова Камчатка действует среднесрочный прогноз землетрясения магнитудой М>7,7 по 1 декабря 2018 года», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

Сейсмологи уточняют, что для островов Южных Курил прогноз землетрясения магнитудой, превышающей 7,4, сохранится до 1 июля текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло близ Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у Курильских островов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017