Метрополитен-опера уволила дирижера после обвинений в домогательствах

Метрополитен-опера в Нью-Йорке уволила знаменитого 74-летнего дирижера Джеймса Ливайна после расследования выдвинутых в его адрес обвинений в сексуальных домогательствах.

Как говорится в заявлении оперы, «расследование раскрыло достоверные свидетельства, что Ливайн был замешан в домогательствах до и во время работы в опере».

Ранее сообщалось, что речь идет об инциденте 30-летней давности, когда Ливайн домогался до неназванного актера-подростка. По его словам, сексуальный контакт между ними продолжался годами.

Ливайн являлся музыкальным директором Метрополитен-оперы на протяжении последних 40 лет. С 2016 года он стал первым в истории театра почетным музыкальным директором в отставке.

Ранее сообщалось, что главный дирижер Лондонского королевского филармонического оркестра Шарль Дютуа лишился сразу трех мест работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах.