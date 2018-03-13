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Метрополитен-опера уволила дирижера после обвинений в домогательствах

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Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
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Метрополитен-опера в Нью-Йорке уволила знаменитого 74-летнего дирижера Джеймса Ливайна после расследования выдвинутых в его адрес обвинений в сексуальных домогательствах.

Как говорится в заявлении оперы, «расследование раскрыло достоверные свидетельства, что Ливайн был замешан в домогательствах до и во время работы в опере».

Ранее сообщалось, что речь идет об инциденте 30-летней давности, когда Ливайн домогался до неназванного актера-подростка. По его словам, сексуальный контакт между ними продолжался годами.

Ливайн являлся музыкальным директором Метрополитен-оперы на протяжении последних 40 лет. С 2016 года он стал первым в истории театра почетным музыкальным директором в отставке.

Ранее сообщалось, что главный дирижер Лондонского королевского филармонического оркестра Шарль Дютуа лишился сразу трех мест работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

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