Instagram отключил функцию GIF после обвинений в расизме

Разработчики Instagram приостановили интеграцию с сервисом Giphy, которая позволяла использовать GIF-изображения для оформления фото и видео в «историях».

По данным портала The Verge, причиной стали расистские «гифки», обнаруженные администраторами сервиса.

В частности, одно из GIF-изображений было представлено в виде «счетчика смертей в результате преступлений темнокожих».

«Такому контенту не место в Instagram. Мы приостановили интеграцию с Giphy до тех пор, пока ситуация не будет расследована», — говорится в заявлении представителей популярной во всем мире соцсети. В Instagram подчеркнули, что пока в компании не будут уверены, что подобное не повторится, GIF-картинки не появятся в приложении.