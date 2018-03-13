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Instagram отключил функцию GIF после обвинений в расизме

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Разработчики Instagram приостановили интеграцию с сервисом Giphy, которая позволяла использовать GIF-изображения для оформления фото и видео в «историях».

По данным портала The Verge, причиной стали расистские «гифки», обнаруженные администраторами сервиса.

В частности, одно из GIF-изображений было представлено в виде «счетчика смертей в результате преступлений темнокожих».

«Такому контенту не место в Instagram. Мы приостановили интеграцию с Giphy до тех пор, пока ситуация не будет расследована», — говорится в заявлении представителей популярной во всем мире соцсети. В Instagram подчеркнули, что пока в компании не будут уверены, что подобное не повторится, GIF-картинки не появятся в приложении.

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