Путин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова, скончавшегося в понедельник, 12 марта.

«Владимиру Путину сообщили о прискорбной новости — кончине Олега Павловича Табакова. Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как писал портал iz.ru, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве. В связи с его кончиной МХТ им. Чехова на три дня отменил все спектакли.

Ожидается, что Олег Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.