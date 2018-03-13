Прямой эфир

Рауль Кастро вновь вошел в состав депутатов кубинского парламента

0
Фото: REUTERS/Omara Garcia Mederos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро вновь избран депутатом национальной ассамблеи народной власти (парламента Кубы). Выборы прошли 11 марта.

По официальным данным национальной избирательной комиссии, все включенные в списки кандидаты стали депутатами, набрав достаточное количество голосов.

«Все 605 кандидатов были избраны депутатами, и таким образом был сформирован новый состав парламента», — заявила в ходе пресс-конференции председатель избиркома Алина Бальсейро.

Уточняется, что 86-летний Кастро стал депутатом парламента от одной из муниципий провинции Сантьяго-де-Куба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фестиваль сигар открылся на Кубе
Около 40 человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017