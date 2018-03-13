Рауль Кастро вновь вошел в состав депутатов кубинского парламента

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро вновь избран депутатом национальной ассамблеи народной власти (парламента Кубы). Выборы прошли 11 марта.

По официальным данным национальной избирательной комиссии, все включенные в списки кандидаты стали депутатами, набрав достаточное количество голосов.

«Все 605 кандидатов были избраны депутатами, и таким образом был сформирован новый состав парламента», — заявила в ходе пресс-конференции председатель избиркома Алина Бальсейро.

Уточняется, что 86-летний Кастро стал депутатом парламента от одной из муниципий провинции Сантьяго-де-Куба.