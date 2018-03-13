Подозреваемый в избиении фаната на Евро-2016 россиянин взят под стражу
Германия передала Франции гражданина России, подозреваемого в участии в беспорядках во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. Россиянин был заключен под стражу в Марселе.
Мужчину, чье имя не называется, задержали в феврале текущего года в Мюнхене. 31-летнего россиянина подозревают в участии в массовой драке, в результате которой один из болельщиков получил тяжелые травмы.
Во Франции гражданину РФ предъявили обвинения в покушении на убийство — ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Германия, несмотря на протесты России, передала россиянина французским правоохранителям, и он был помещен в одну из тюрем Марселя, передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Между тем российские дипломаты пока не могут подтвердить информацию о выдаче гражданина РФ Франции.
Массовые беспорядки на чемпионате Европы-2016 произошли в преддверии матча сборных России и Англии, а также после встречи.