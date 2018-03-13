Звягинцев рассказал о «друге и учителе» Табакове

Российский режиссер Андрей Звягинцев назвал скончавшегося в понедельник актера Олега Табакова «другом и учителем».

«Когда я получил сегодня из Москвы известия о смерти Олега Табакова, друга и учителя, то подумал о нашей последней встрече, как я буду по нему скучать, что я больше не услышу его голос, не дотронусь до него, не увижу его глаз», — вспомнил Звягинцев во время выступления после показа картины «Возвращение» на фестивале кино QUMRA в Катаре.

Российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве. В связи со смертью худрука в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова на три дня отменили все спектакли.

Олег Табаков Российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве 12 марта 2018 года. Ему было 82 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Олег Табаков С 2000 года артист стал художественным руководителем МХТ им.Чехова, а также основанного им в 1987-м театра под руководством Олега Табакова, известного как «Табакерка» Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов Олег Табаков О госпитализации артиста стало известно еще в ноябре 2017 года, в декабре его ввели в искусственную кому, но позднее врачи сообщили, что состояние Олега Табакова стабилизировалось Фото: РИА Новости/Николай Шестаков Олег Табаков На счету Олега Табакова — не только театральные работы, но и десятки ролей в кино. Без него практически невозможно представить советский и российский кинематограф. На фото: артисты Олег Табаков в роли Обломова (слева) и Юрий Богатырев – Штольц в фильме «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», 1978 год Фото: ТАСС Олег Табаков Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда» — Олег Табаков в роли Владимира Искремаса, 1969 год Фото: Global Look Press kinopoisk За роль Вальтера Шелленберга в многосерийном советском телефильме режиссера Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» и активное участие в создании картины Олег Табаков в 1982 году был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени Фото: Lizard Cinema Trade kinopoisk В 1977 году актер сыграл в культовой ленте Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» Фото: Азимут Олег Табаков С начала 1970-х годов Олег Табаков также занимался подготовкой молодых артистов. В 1976 году он возглавил Школу-студию МХАТ, где выпустил четыре актерских курса. На фото: Олег Табаков на репетиции с молодыми актерами Фото: ТАСС/Андрей Соловьев TASS_152592 На протяжении почти двух десятилетий Олег Табаков совмещал руководство труппами двух театров, работу со студентами и съемки в кино. В 2005 году он сыграл князя Долгорукого в фильме Филиппа Янковского «Статский советник» Фото: ТАСС Олег Табаков Вместе с Сергеем Маковецким на церемонии вручения Премии им. Станиславского, 1999 год Фото: Global Look Press/Natalya Loginova Олег Табаков Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной, декабрь 2000 года Фото: Global Look Press/Natalya Loginova KAZ_9290_1 Олег Табаков также входил в Совет по культуре и искусству при президенте РФ и возглавлял региональный фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков _AMA8518 Олег Табаков во презентации книги «Марина Голуб в жизни, театре, кино. Воспоминания друзей», 2017 год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Олег Табаков Олег Табаков — заслуженный артист РСФСР, народный артист СССР, лауреат двух Государственных премий и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». На фото: церемония вручения Премии Олега Табакова в 2017 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

15 марта театр откроет двери для всех, кто придет попрощаться с артистом. По предварительным данным, Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище в столице.