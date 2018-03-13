Прямой эфир

Звягинцев рассказал о «друге и учителе» Табакове

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский режиссер Андрей Звягинцев назвал скончавшегося в понедельник актера Олега Табакова «другом и учителем».

«Когда я получил сегодня из Москвы известия о смерти Олега Табакова, друга и учителя, то подумал о нашей последней встрече, как я буду по нему скучать, что я больше не услышу его голос, не дотронусь до него, не увижу его глаз», — вспомнил Звягинцев во время выступления после показа картины «Возвращение» на фестивале кино QUMRA в Катаре.

Российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве. В связи со смертью худрука в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова на три дня отменили все спектакли.  

Олег Табаков
Российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве 12 марта 2018 года. Ему было 82 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Олег Табаков
С 2000 года артист стал художественным руководителем МХТ им.Чехова, а также основанного им в 1987-м театра под руководством Олега Табакова, известного как «Табакерка»
Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов
Олег Табаков
О госпитализации артиста стало известно еще в ноябре 2017 года, в декабре его ввели в искусственную кому, но позднее врачи сообщили, что состояние Олега Табакова стабилизировалось
Фото: РИА Новости/Николай Шестаков
Олег Табаков
На счету Олега Табакова — не только театральные работы, но и десятки ролей в кино. Без него практически невозможно представить советский и российский кинематограф. На фото: артисты Олег Табаков в роли Обломова (слева) и Юрий Богатырев – Штольц в фильме «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», 1978 год
Фото: ТАСС
Олег Табаков
Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда» — Олег Табаков в роли Владимира Искремаса, 1969 год
Фото: Global Look Press
kinopoisk
За роль Вальтера Шелленберга в многосерийном советском телефильме режиссера Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» и активное участие в создании картины Олег Табаков в 1982 году был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени
Фото: Lizard Cinema Trade
kinopoisk
В 1977 году актер сыграл в культовой ленте Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино»
Фото: Азимут
Олег Табаков
С начала 1970-х годов Олег Табаков также занимался подготовкой молодых артистов. В 1976 году он возглавил Школу-студию МХАТ, где выпустил четыре актерских курса. На фото: Олег Табаков на репетиции с молодыми актерами
Фото: ТАСС/Андрей Соловьев
TASS_152592
На протяжении почти двух десятилетий Олег Табаков совмещал руководство труппами двух театров, работу со студентами и съемки в кино. В 2005 году он сыграл князя Долгорукого в фильме Филиппа Янковского «Статский советник»
Фото: ТАСС
Олег Табаков
Вместе с Сергеем Маковецким на церемонии вручения Премии им. Станиславского, 1999 год
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
Олег Табаков
Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной, декабрь 2000 года
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
KAZ_9290_1
Олег Табаков также входил в Совет по культуре и искусству при президенте РФ и возглавлял региональный фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
_AMA8518
Олег Табаков во презентации книги «Марина Голуб в жизни, театре, кино. Воспоминания друзей», 2017 год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Олег Табаков
Олег Табаков — заслуженный артист РСФСР, народный артист СССР, лауреат двух Государственных премий и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». На фото: церемония вручения Премии Олега Табакова в 2017 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

15 марта театр откроет двери для всех, кто придет попрощаться с артистом. По предварительным данным, Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище в столице. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прощание с Олегом Табаковым пройдет в МХТ имени Чехова 15 марта
Говорухин назвал Табакова равновеликим Станиславскому

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017