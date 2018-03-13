Звягинцев рассказал о «друге и учителе» Табакове
Российский режиссер Андрей Звягинцев назвал скончавшегося в понедельник актера Олега Табакова «другом и учителем».
«Когда я получил сегодня из Москвы известия о смерти Олега Табакова, друга и учителя, то подумал о нашей последней встрече, как я буду по нему скучать, что я больше не услышу его голос, не дотронусь до него, не увижу его глаз», — вспомнил Звягинцев во время выступления после показа картины «Возвращение» на фестивале кино QUMRA в Катаре.
Российский и советский актер, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве. В связи со смертью худрука в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова на три дня отменили все спектакли.
15 марта театр откроет двери для всех, кто придет попрощаться с артистом. По предварительным данным, Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище в столице.