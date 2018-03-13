Белый дом анонсировал первое турне Трампа в Латинскую Америку

Американский лидер Дональд Трамп в апреле совершит первое турне в Латинскую Америку. Об этом в понедельник рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент посетит Перу и Колумбию. Это будет его первая поездка в Латинскую Америку. Он примет участие в «Саммите Америк», который пройдет в перуанской столице Лиме [13–14 апреля]», — отметила Сандерс, уточнив, что у главы государства запланирован ряд «двусторонних и многосторонних встреч».

«Эта поездка подчеркивает решимость президента углубить наши исторические связи с партнерами в регионе и совместную приверженность обеспечению там безопасности», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщал портал iz.ru, ранее в Белом доме рассказали об ожидании встречи американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном.