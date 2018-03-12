США резко сократили число операций с турецкой базы Инджирлик

Американское командование резко сократило число военных операций с турецкой авиабазы Инджирлик.

По данным газеты Wall Street Journal, американская сторона рассматривает вариант уменьшения численности размещенного на базе в Турции постоянного персонала. Как отмечают источники издания, главной причиной решения стали напряженные отношения между двумя странами.

Как отмечает газета, в январе текущего года с базы Инджирлик в Афганистан была перебазирована эскадрилья американских штурмовиков А-10, а также постепенно снижается число семей военнослужащих, находящихся на территории турецкой базы. На данный момент в Инджирлике базируются американские истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle, а также самолеты-заправщики.

Ранее портал iz.ru писал, что американское правительство угрожает Турции срывом оборонного сотрудничества в случае покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».