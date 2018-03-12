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Минобороны рассказало о реакции эстонских диспетчеров на Ил-76

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Минобороны России отвергли заявления о нарушении российским самолетом Ил-76 воздушного пространства Эстонии. Как говорится в заявлении ведомства, «перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером». 

«В ходе полета экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли», — приводит выдержки из документа «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что министры обороны стран-членов НАТО согласовали на встрече в Брюсселе решение создать подобие «военного Шенгена» в европейских границах Североатлантического альянса.

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