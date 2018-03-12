Путин обсудил безопасность на Ближнем Востоке с принцем Абу-Даби

Вопросы взаимодействия для обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке по телефону обсудили президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что Владимир Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, в том числе с учетом достигнутых в апреле 2017 года в Москве договоренностей.

В пресс-службе Кремля подчеркнули, что в разговоре была отмечена высокая динамика развития связей в инвестиционных и торгово-экономических сферах. Также была подтверждена двусторонняя заинтересованность в тесной координации в рамках обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, в частности в регионе Персидского залива, и наращивании комплекса обоюдного взаимодействия.

Во время разговора глава государства Владимир Путин также поздравил наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна с прошедшим днем рождения.