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В Одессе суд продлил на два месяца арест россиянина Мефедова

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Фото: ТАСС/Архип Верещагин
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Киевский райсуд Одессы продлил на два месяца содержание под стражей российского гражданина Евгения Мефедова. Россиянин обвиняется в действиях по захвату власти и подготовке массовых беспорядков.

Мефедов задержан 18 сентября 2014 года. Ему вменяется в вину участие в автопробеге «Одесса–Николаев» в том же году — его участники якобы «призывали к сепаратизму». Кроме того, Мефедов якобы координировал действия «антимайдановцев» в городе и даже снабжал их оружием.

Прокурор на суде особо отметил, что подследственный «является гражданином другого государства и может скрываться от суда, чтобы избежать правосудия», сообщает «РИА Новости».

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