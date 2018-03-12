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Мартышев признал себя виновным в компьютерном мошенничестве в США

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Фото: Global Look Press/Lisa Forster
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Гражданин России Юрий Мартышев признал себя виновным по двум пунктам компьютерного мошенничества из четырех в США.

Как сообщает «РИА Новости», в ответ на вопрос судьи Мартышев заявил, что признает себя виновным в сговоре с целью компьютерного мошенничества и пособничестве компьютерному мошенничеству.

Также сообщается, что по данным пунктам ему грозит до 15 лет тюрьмы, однако в случае одновременного отбытия наказания за оба пункта его ожидает 10 лет лишения свободы. Предварительно, судья назначил оглашение приговора на 6 июля 2018 года.

Прокуратура согласилась снять два других пункта обвинения в обмен на это признание Мартышева. Ранее ему также вменялись два эпизоды электронного мошенничества, каждый из которых грозил обвиняемому лишением свободы до 30 лет.

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