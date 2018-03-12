Уход Олега Павловича Табакова — очень тяжелая потеря не только для родных и близких, а, как мне кажется, для всей нашей огромной страны. Он был человеком, который думал не только о себе и своих делах, но умел озаботиться, как бы это высокопарно ни звучало, проблемами нашего общества.

Он был просто невероятный трудяга. Работал до последнего, несмотря на тяжелую болезнь. Играл по 8–10 спектаклей в месяц, кроме того что еще эффективно руководил двумя театрами. Олег Павлович вообще очень любил играть. Даже когда сил и здоровья на это оставалось мало. А еще — не любил бывать дома, потому что его всё время тянуло в театр. Как он сам говорил, у него болела голова о деле, которое ему было поручено.

А поскольку он взвалил на себя очень многое, то не просто числился руководителем, а собственным руками и здоровьем создавал современный театр, удобный как для актеров, так и для зрителя. Он очень затрачивался, отдавался целиком делу. Ему хватало каких-то трех дней, чтобы отдохнуть и снова приступить к работе.

При всей своей загруженности, известности Олег Павлович оставался невероятно чутким к окружающим. Я таких заботливых, внимательных людей, пекущихся о проблемах других, почти не видел. Это еще та старая плеяда артистов, которую собрал Олег Ефремов. Сегодня таких почти нет. Олег Павлович не считался со своим временем и деньгами, много помогал. Причем тратился даже, казалось бы, на малознакомых. Я видел, как однажды его остановила в театре уборщица с какой-то просьбой. Он не сказал, мол, зайдите в понедельник, а тут же взял телефон и стал решать вопрос. И так со всеми.

Есть начальники, которым очень трудно дозвониться. А если это большие начальники, то практически невозможно. Олег Павлович до конца своих дней был доступен, всегда сам брал трубку и решал возникающие проблемы. И в этом тоже был похож на своего учителя Олега Ефремова, по сути, он был продолжателем его дела.

Да, за свою жизнь он успел сделать очень много доброго. Он был эдакий творец добра. Умел и любил это дело. Причем если брался, то обеспечивал конечный результат. Он принес очень много пользы окружающим. Особенно театральной молодежи. Ой, как она садилась ему на голову, а он терпел, многое прощал. Как?! Диву только даешься.

Но зато как молодые расцветали в результате того душевного тепла, которым делился с ними Олег Павлович. Я всегда говорил, что он пупком чувствует талант. Буквально в несколько секунд на прослушиваниях понимал суть абитуриента и его перспективу в профессии. Он умел угадать и поддержать человека. Что тут скажешь?! Замечательный был. Многие по нему будут горевать…

Автор – народный артист России, актер МХТ имени Чехова