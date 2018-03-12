Путин пошутил про хлеб и разведку

Государству вряд ли понадобится разведывательная служба, если в стране не будет хлеба, пошутил в понедельник президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре.

Модератор панельной сессии с участием главы государства тележурналист Сергей Брилев напомнил Путину, что их последний разговор касался истории нелегальной разведки.

«Зачем нам разведка, если хлеба не будет?.. Хлеб есть — можно и разведкой позаниматься», — цитирует российского президента RNS.

Ранее глава государства предложил властям Великобритании сначала «разобраться у себя» по делу о попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, прежде чем искать в этом преступлении «российский след».