Минтранс накануне ЧМ-2018 предложил новый запрещающий дорожный знак

Министерство транспорта предложило ввести новый дорожный знак — «Движение автобусов запрещено».

По мнению ведомства, появление такого ограничения на дороге позволит усилить режим безопасности во время проведения в России чемпионата мира по футболу.

При этом знак не запрещает движение автобусам «на маршруте». Знак могут игнорировать также автобусы с системой ГЛОНАСС, движение которых отслеживается «Транспортной дирекцией чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ».



Проект постановления размещен на портале проектов нормативных актов.