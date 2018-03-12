Прямой эфир
Сюжет:

Минтранс накануне ЧМ-2018 предложил новый запрещающий дорожный знак

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство транспорта предложило ввести новый дорожный знак — «Движение автобусов запрещено».

По мнению ведомства, появление такого ограничения на дороге позволит усилить режим безопасности во время проведения в России чемпионата мира по футболу. 

При этом знак не запрещает движение автобусам «на маршруте». Знак могут игнорировать также автобусы с системой ГЛОНАСС, движение которых отслеживается «Транспортной дирекцией чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ».

Проект постановления размещен на портале проектов нормативных актов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дорожные знаки будут вешать на зданиях и ограждениях
Дорожный знак упал на женщину и ребенка в Южном Тушино

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017