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Взорвавшийся в Краснодаре дом обследуют эксперты

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В пятиэтажном доме № 75 по улице Славянской в Краснодаре, который пострадал от взрыва бытового газа, начались основные работы по демонтажу аварийных конструкций.

Рабочие убрали часть кирпичной кладки и приступили к разбору кровли. После того как конструкции будут разобраны и демонтированы, эксперты продолжат обследование дома и дадут окончательные рекомендации по его дальнейшему ремонту и эксплуатации. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Напомним, 10 марта из-за взрыва было повреждено два этажа, три балкона полностью разрушились. Погибших нет, семь человек пострадали, среди них двое детей. 30 человек удалось эвакуировать из здания. Владельцем квартиры на пятом этаже, ставшей эпицентром взрыва, является асоциальный 48-летний мужчина. 

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