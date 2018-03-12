Четыре человека пострадали в аварии под Рязанью

Четыре человека, включая ребенка, пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Рязанской области, информация об этом размещена на сайте управления МВД по региону.

Авария произошла днем в четверг, 8 марта, на 288-м км автомобильной дороги Калуга–Тула–Михайлов–Рязань. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» двигался по автодороге и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с «УАЗ Патриот», сообщает РИА «7 новостей».

По данным Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что водитель «Лады» потерял управление над транспортным средством. После столкновения оба автомобиля съехали в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя и два пассажира. В числе пострадавших пассажиров фигурирует девятилетняя девочка, которая находилась в специальном автомобильном удерживающем устройстве. Они получили различные телесные травмы и были госпитализированы.