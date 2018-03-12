Сирийцев задержали при незаконном пересечении границы РФ и Норвегии

В Мурманской области задержали двух уроженцев Сирийской Арабской Республики, которые пытались попасть в Норвегию через границу с Россией.

Молодая пара была задержана вдали от официального пропускного пункта. 29-летний мужчина и 21-летняя девушка хотели попасть на территорию Норвегии нелегально. При этом сирийцы не были официально зарегистрированы на территории РФ, сообщает ИА «Би-порт».

В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

Как сообщал портал iz.ru, за последние три года в Норвегию переселилось более 22 тыс. сирийцев.