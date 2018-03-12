Гигантский череп углем появился на пруду Нижнего Тагила

Самый большой в мире череп, нарисованный измельченным углем, появился на пруду Нижнего Тагила. Создатели произведения назвали его «Символ будущего».

В прошедшую субботу, 10 марта, на заснеженной ледовой поверхности городского пруда появилось черное изображение гигантского черепа. Череп был выполнен из измельченного угля в рамках выставки Control, которая открылась в этот же день, сообщает ТагилСити.Ру.

Создатель арт-объекта назвали свое произведение «Символ будущего». Череп, нарисованный углем, стал самым большим изображением среди различных черепов в мире.

Выставка Control предусматривала в себе серию изображений черепов. По их словам, это очень символично, так как проект отражает взаимодействие людей с окружающим миром.