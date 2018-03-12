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Премию имени Валентина Распутина впервые вручат в Иркутской области

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Президент Российского книжного союза Сергей Степашин приедет в Иркутск для первого вручения Национальной литературной премии имени Валентина Распутина. Церемония состоится 15 марта, в день рождения писателя.

В Знаменском монастыре, где похоронен Распутин, состоится панихида. После награждения премией на сцене Академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова будет представлен спектакль по повести «Прощание с Матёрой». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

На конкурс поступило 104 заявки из 38 регионов России, а также из Германии, Израиля, Казахстана, США, Украины и Эстонии. Общий премиальный фонд в этом году составляет 1 млн рублей. Национальную литературную премию имени Валентина Распутина будут вручать раз в два года.

Валентин Григорьевич Распутин (15 марта 1937 — 14 марта 2015) — один из наиболее значительных представителей «деревенской прозы». В 2010 году Союз писателей России выдвигал его кандидатуру на присуждение Нобелевской премии по литературе. В Иркутской области его произведения входят в региональную школьную программу по внеклассному чтению.

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