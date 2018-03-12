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Гравюры XVIII века представят в музее Калининграда

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Гравюры XVIII века авторства Уильяма Хогарта представят на выставке в Музее изобразительных искусств Калининграда. Работы предоставит Самарский художественный музей, сообщает пресс-служба музея.

В пятницу, 16 марта, в Музее изобразительных искусств откроется выставка гравюр работы Уильяма Хогарта. В общей сложности на выставке будет представлено порядка 50 произведений XVIII века. Для экспозиции были отобраны лучшие работы мастера, сообщает «Калининград.Ru».

По словам сотрудников музея, творческий метод Хогарта опирается на собственные жизненные впечатления и опыт. Герои его работ предстают перед зрителем то в драматической роли, то в комедийной.

Хогарт разоблачал человеческие пороки в своих работах, преследуя благородную цель — исправление нравов.

Работы были предоставлены Самарским художественным музеем. Увидеть экспозицию можно будет до 20 мая 2018 года.

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