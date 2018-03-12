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Назван самый безопасный город России

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Екатеринбург стал лидером в рейтинге самых безопасных городов России. Исследование проводилось независимым агентством Zoom Market.

Исследование проводилось методом федерального социологического опроса, главным вопросом которого был: «Насколько безопасно вы чувствуете себя в городе?». В тройку безопасных городов РФ, согласно данным опроса, вошли также Москва и Казань.

Другие крупные уральские города, по мнению их жителей, оказались менее безопасными. Челябинск занял лишь 18-ю позицию, Пермь — 22-ю, Тюмень — последнюю, 29-ю, сообщает ИА «Ура.ру».

В ходе исследования специалисты опросили жителей 29 российских городов. Участие в нем приняли 2,9 тыс. человек в возрасте от 19 до 54 лет, респонденты должны были оценить город по десятибалльной шкале, пишет НСН.

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