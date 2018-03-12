Водителю троллейбуса вынесен приговор за сбитого пешехода в Орле

Суд вынес обвинительный приговор водителю троллейбуса, который подозревался в наезде на пешехода, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Суд признал виновным водителя троллейбуса по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает InfoOrel.ru.

В ходе расследования было установлено, что 27 октября 2017 года водитель троллейбуса допустил наезд на женщину-пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина погибла от полученных травм.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также осужденный лишен права управлять любым транспортным средством сроком на три года.