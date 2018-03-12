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СМИ рассказали об уходе Кэмерон Диаз из кинематографа

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Dennis Van Tine
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Голливудская актриса Кэмерон Диаз ушла из кинематографа, чтобы полностью посвятить себя семье. Диаз не планирует «возвращаться на большой экран», заявляет ее коллега, актриса Сэльма Блэр. 

Блэр дружит с Диаз со времен совместной работы в ленте «Милашка» (2002). 

«На днях мы обедали вместе и вспоминали о фильме. Мне хотелось бы поучаствовать в продолжении, но Кэмерон отказалась играть, она что-то вроде «закончила», — цитирует Блэр британская The Mail.

Кэмерон Диаз не имеет актерского образования, она стала известной после своего дебюта в фильме «Маска». Последний раз она участвовала в кинопроектах в 2014 году, причем ее работы были встречены холодно: из трех фильмов того года, в которых она снялась, два принесли ей номинации на «Золотую малину» как худшей актрисе.

В том же 2014-м у актрисы начались романтические отношения с музыкантом Бенджи Мэдденом, в 2015-м пара официально зарегистрировала отношения. В декабре 2017 года стало известно о намерении супругов усыновить ребенка.

Как писал iz.ru, ранее звезда кинотрилогии «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс объявила о намерении совершить двухлетний перерыв в актерской карьере. Однако менеджер оскароносной актрисы эту информацию опроверг.

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