СМИ рассказали об уходе Кэмерон Диаз из кинематографа
Голливудская актриса Кэмерон Диаз ушла из кинематографа, чтобы полностью посвятить себя семье. Диаз не планирует «возвращаться на большой экран», заявляет ее коллега, актриса Сэльма Блэр.
Блэр дружит с Диаз со времен совместной работы в ленте «Милашка» (2002).
«На днях мы обедали вместе и вспоминали о фильме. Мне хотелось бы поучаствовать в продолжении, но Кэмерон отказалась играть, она что-то вроде «закончила», — цитирует Блэр британская The Mail.
Кэмерон Диаз не имеет актерского образования, она стала известной после своего дебюта в фильме «Маска». Последний раз она участвовала в кинопроектах в 2014 году, причем ее работы были встречены холодно: из трех фильмов того года, в которых она снялась, два принесли ей номинации на «Золотую малину» как худшей актрисе.
В том же 2014-м у актрисы начались романтические отношения с музыкантом Бенджи Мэдденом, в 2015-м пара официально зарегистрировала отношения. В декабре 2017 года стало известно о намерении супругов усыновить ребенка.
Как писал iz.ru, ранее звезда кинотрилогии «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс объявила о намерении совершить двухлетний перерыв в актерской карьере. Однако менеджер оскароносной актрисы эту информацию опроверг.