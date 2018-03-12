Женщины меньше сожалеют о случайном сексе, если инициировали его сами.

К такому выводу пришла международная группа ученых, которая опросила более 750 норвежских и американских гетеросексуальных студенток.

Результаты специалисты объясняют тем, что представительницы слабого пола, которые решились на такой шаг, имеют здоровое отношение к своей сексуальности и обладают большим выбором партнеров.

Иным образом обстоят дела у женщин, не столь уверенных в себе и своей внешности.

Если же секс был предложен мужчиной, но партнерша получила удовольствие от близости, то она также менее сожалеет о случившемся, пишет «Газета.ру».

При этом отмечается, что для мужчин качество секса не играет важной роли.