Минкомсвязи рассмотрит виртуальный перенос крымских IP-адресов

Министерство связи и массовых коммуникаций обсуждает возможность виртуального переноса крымских IP-адресов в другой регион, это позволит обойти санкции, введенные в отношении полуострова.

Крымские IP-адреса определяются в мире как территория Украины. Из-за западных санкций населению полуострова ограничиваются некоторые платные услуги — например, на Google Play.

«Надо посмотреть, может, действительно всем операторам стоит зарегистрировать так называемые новые автономные системы. Давайте посмотрим, как сделать так», — цитирует ИА «Крыминформ» главу Минкомсвязи Николая Никифорова.

Крым связан с Россией двумя волоконно-оптическими линиями связи, первая была запущена в апреле 2014 года, вторая — в июле 2017-го. Украинские линии связи были демонтированы летом 2017 года.