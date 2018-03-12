Предвыборные флешмобы прошли в 15 городах и районах Кубани

В 15 городах и районах Краснодарского края прошли массовые флешмобы в поддержку фотоконкурса «Голосовач», приуроченного к выборам президента РФ. Молодые кубанские активисты танцевали, выстраивались в виде числа 2018, делали селфи с плакатами.

«Голосовач» не агитирует избирателей голосовать за кого-либо из кандидатов. Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно прийти на избирательный участок, проголосовать, а затем сделать селфи в специальной фоторамке и выложить фото в сетях «ВКонтакте» или Instagram. Нужно также поставить под ним тег #голосовач23 и тег муниципалитета, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубанские новости». Набравшие больше всех лайков участники получат Iphone X. Среди призов также Iphone 8 и Ipad.

Напомним, в Нижнем Новгороде мужчины установили рекорд России, приняв участие в поздравительном флешмобе к Международному женскому дню: жители выстроились в «живую открытку». Люди собрались у Чкаловской лестницы, которая построена в форме большой восьмерки. В акции приняли участие 728 человек, в том числе врио губернатора региона Глеб Никитин и глава города Владимир Панов.