Грузовик столкнулся с иномаркой в Амурской области

Крупное ДТП произошло в Амурской области на федеральной трассе между поселком Новобурейский и Долдыканом. Как сообщает группа dtpgram_blg со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль подрезал проезжавший внедорожник Toyota. После этого грузовик вынесло на полосу встречного движения.

У иномарки смята вся передняя часть. По неофициальной информации, пострадал ее водитель, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, передает asn24.ru.

Как писал портал iz.ru, прокуратура и управление Следственного комитета РФ по Якутии ведут проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса, унесшего жизни четырех человек. 9 марта на 143-м км федеральной автодороги «Вилюй» столкнулись Toyota Hiace и снегоуборщик «КамАЗ». В микроавтобусе находились 12 человек. Три человека погибли на месте, еще одна женщина скончалась в больнице. Четверо пострадавших госпитализированы.