Прямой эфир

Грузовик столкнулся с иномаркой в Амурской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупное ДТП произошло в Амурской области на федеральной трассе между поселком Новобурейский и Долдыканом. Как сообщает группа dtpgram_blg со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль подрезал проезжавший внедорожник Toyota. После этого грузовик вынесло на полосу встречного движения.

У иномарки смята вся передняя часть. По неофициальной информации, пострадал ее водитель, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, передает asn24.ru.

Как писал портал iz.ru, прокуратура и управление Следственного комитета РФ по Якутии ведут проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса, унесшего жизни четырех человек. 9 марта на 143-м км федеральной автодороги «Вилюй» столкнулись Toyota Hiace и снегоуборщик «КамАЗ». В микроавтобусе находились 12 человек. Три человека погибли на месте, еще одна женщина скончалась в больнице. Четверо пострадавших госпитализированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поезд протаранил автомобиль в Нижегородской области
ДТП с участием 60 автомобилей произошло в Мичигане
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017