Прощайте, граф

В 1952 году молодой дизайнер открыл собственное ателье в районе Плен-де-Монсо в 17-м округе Парижа
Фото: Getty Images/INA/Bernard Allemane
Последние приготовления перед показом весенней коллекции 1969 года. Из-за огромного роста Живанши (без малого 2 м) рядом с ним миниатюрными казались даже рослые манекенщицы
Фото: Getty Images/WireImage/Lalo Yasky
Живанши осматривает свадебное платье бельгийской королевы Фабиолы, созданное его другом и коллегой Кристобалем Баленсиагой
Фото: Getty Images/Bertrand Rindoff Petroff
С 1989 года брендом одежды Givenchy владеет возглавляемый богатейшим человеком Франции Бернаром Арно (на фото справа) холдинг LVMH
Фото: Getty Images/Ron Galella/WireImage
Одри Хепберн вдохновляла Живанши до самого конца жизни — он оставил творчество вскоре после смерти актрисы, в 1995 году
Фото: Getty Images/Rindoff Petroff
Оставив активную деятельность в мире моды, Живанши продолжал активную светскую жизнь. Часто появлялся он и в музеях всегда вдохновлявшего его Версаля
Фото: Getty Images/Michel Dufour/WireImage
Юбер де Живанши входил в общество друзей Бобура, организации, занимающейся поддержкой знаменитого Центра Помпиду в Париже
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Вечеринки по случаю выпуска новых коллекций Живанши собирали самых знаменитых коллег по цеху (на фото — Ив Сен-Лоран и его муза Лулу де ла Фалэ)
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Выходец из аристократической семьи, некогда самый молодой глава дома haute couture, человек, одевавший Джеки Кеннеди и Одри Хепберн, Юбер де Живанши заключал в себе множество культурных пластов и традиций. Такое было возможно, наверно, только в ХХ веке, с историей которого — теперь уже навсегда — связано имя графа Юбера (младший сын маркиза, он не унаследовал титул отца и имел право лишь на придворное звание графа — впрочем, в современной республиканской Франции никакого значения не имеющее). Великий модельер, вошедший в летопись моды фасоном baby doll, а в анналы кинематографа — нарядами для «Завтрака у Тиффани», умер на 92-м году жизни. Портал iz.ru вспоминает главные события жизни одного из величайших кутюрье Франции.
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