Прощайте, граф

Выходец из аристократической семьи, некогда самый молодой глава дома haute couture, человек, одевавший Джеки Кеннеди и Одри Хепберн, Юбер де Живанши заключал в себе множество культурных пластов и традиций. Такое было возможно, наверно, только в ХХ веке, с историей которого — теперь уже навсегда — связано имя графа Юбера (младший сын маркиза, он не унаследовал титул отца и имел право лишь на придворное звание графа — впрочем, в современной республиканской Франции никакого значения не имеющее). Великий модельер, вошедший в летопись моды фасоном baby doll, а в анналы кинематографа — нарядами для «Завтрака у Тиффани», умер на 92-м году жизни. Портал iz.ru вспоминает главные события жизни одного из величайших кутюрье Франции.