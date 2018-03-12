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Хирургический комплекс достроят за 150 млн рублей в Кузнецке

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Строительство медицинского хирургического комплекса планируют возобновить в Кузнецке Пензенской области. Стоимость проекта оценивается в 150 млн рублей, сообщает пресс-центр правительства региона.

В 2018 году по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева планируют возобновить строительство медицинского хирургического комплекса. Проект был заморожен, а строительство законсервировано более двух десятков лет назад, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Исходя из этого, была проведена комплексная оценка состояния объекта, а также была подсчитана примерная стоимость необходимых работ. По результатам экспертиз было принято решение выделить 150 млн рублей из бюджета области на возобновление строительства медицинского учреждения.

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