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Новые рейсы будут запущены из Белгорода в Сочи и Симферополь

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Компания «Нордавиа» добавила в летнее расписание аэропорта в Белгороде новые рейсы, пассажиры смогут напрямую добраться до Сочи и крымского Симферополя.

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю на Boeing-737-500. Перелеты между Белгородом и Симферополем запланированы по четвергам, до Сочи и обратно можно будет улететь по вторникам, сообщает ИА «Абирег». Продажа билетов уже открыта.

Симферопольские рейсы будут осуществляться с 31 мая по 27 сентября. Минимальная стоимость билета составит около 8 тыс. рублей. Авиасообщение с Сочи запланировано в период с 29 мая по 25 сентября, цены билетов начинаются с 5,6 тыс. рублей.

Из Белгорода в Симферополь также будут летать «Саратовский авиалинии» и Nordwind Airlines. На сочинское направление также заявилась компания «Ижавиа».

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