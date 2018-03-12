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Макрон заявил о важности диалога с РФ при решении сирийской проблемы

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Президент Франции Эмманнюэль Макрон заявил, что решение сирийской проблемы трудно представить без диалога с Россией.

По его словам, Елисейский дворец проводит постоянную и последовательную политику в отношениях с Москвой с мая прошлого года (с момента избрания Макрона. — iz.ru).

«Помогло ли полное отсутствие диалога с Россией в предшествующие годы продвижению в сирийском вопросе? Мне так не кажется, поэтому мы сделали ставку на постоянный и требовательный диалог», — заявил Макрон на пресс-конференции в Индии.

Он отметил, что для конвертных подвижек в сирийском вопросе необходимы эффективные переговоры.

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