Великие и грязные

Международный день в защиту рек отмечается в мире 14 марта. Праздник, который сперва был учрежден для борьбы против плотин, угрожающих затоплением гигантским территориям, вскоре «переквалифицировался» и теперь призван привлечь внимание к проблемам речной экологии. С ней из года в год становится все хуже — не только из-за сброса промышленных отходов, но и по вине местных жителей, бросающих в воду бытовой мусор. Портал iz.ru собрал десять водных артерий, при одном взгляде на которые становится понятно, почему рекам требуется немедленная защита