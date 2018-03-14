Великие и грязные

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Реки, оказавшиеся под угрозой экологической катастрофы
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Фото: Getty Images/LightRocket/Raquel Maria Carbonell Pagola
Безусловный и бессменный лидер рейтинга самых грязных рек — священный индийский Ганг. В его водах не только хоронят останки сожженных умерших и оставляют многочисленные ритуальные приношения, но и просто бросают туда пластиковый мусор, а порой даже сливают токсичные отходы. Ситуация усугубляется тем, что для индуистов Ганг не может быть грязным, а потому многие из них считают за честь совершить в нем омовение
Фото: Getty Images/LightRocket/Probal Rashid
Река Буринганга долгое время оставалась не только главной транспортной артерией Бангладеш, но и источником питьевой воды для столицы страны, города Дакка. Правда, в последние годы жители страны отправили в нее столько мусора и химических отходов, что использовать реку по назначению стало практически невозможно
Фото: Getty Images/Bloomberg/Diego Giudice
В Аргентине экологи и даже правительственные организация уже давно требуют принять меры по защите реки Матанса, протекающей через Буэнос-Айрес. В нее сливают сточные воды и даже отходы нефтеперерабатывающих предприятий, поэтому из-за нее по городу распространяется неприятных запах
Фото: Global Look Press/Prabhat Kumar Verma
Индийская река Джамуна — крупнейший приток Ганга. Собственно, только ему она и уступает по уровню загрязнения. Что, впрочем, не слишком смущает местных жителей
Лидер в европейском списке загрязненных рек — итальянская Сарно, известная еще с античных времен. Она считается важной транспортной артерией южной Италии: с этой задачей Сарно пока справляется, но выносит всё больше и больше мусора в Неаполитанский залив, угрожая морской флоре и фауне
Фото: Getty Images/Alpeyrie/ullstein bild
В топе рек, пострадавших от рук человеческих, — Миссисипи, крупнейшая водная артерия США. Особенно сложной сейчас является экологическая обстановка в устье реки
Фото: Global Look Press/Omer Messinger
В середине 1960-х годов власти Израиля перегородили плотиной реку Иордан — в результате ее экосистема оказалась нарушена. Сегодня воды реки стали мутными и глинистыми, на многих участках купание запрещено из-за загрязнений
Фото: Getty Images/Ed Wray
Массовый сброс промышленных и бытовых отходов поставил на грань экологической катастрофу индонезийскую реку Читарум. В реке, которая играет важное значение в сельскохозяйственной жизни страны, уровень ртути порой нарушает допустимый в десятки раз
Фото: Getty Images/Auscape/UIG
Реку Кинг-Ривер, протекающую по австралийской Тасмании, нередко называют кислотной — ее воды отравил медный рудник, действовавший неподалеку около ста лет. В середине 1990-х он был закрыт, а на реке установили защитную дамбу. Но она по-прежнему считается самой грязной на континенте
Фото: Global Look Press/Sui Xiankai
По берегам Хуанхэ, или Великой желтой реки, раскинулись территории, на которых некогда зародилась китайская цивилизация. Однако это не спасло ее от неуважительного отношения современников: периодически от выбросов неизвестных химических веществ она даже меняет цвет, становясь то белой, то красной на десятки километров
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Международный день в защиту рек отмечается в мире 14 марта. Праздник, который сперва был учрежден для борьбы против плотин, угрожающих затоплением гигантским территориям, вскоре «переквалифицировался» и теперь призван привлечь внимание к проблемам речной экологии. С ней из года в год становится все хуже — не только из-за сброса промышленных отходов, но и по вине местных жителей, бросающих в воду бытовой мусор. Портал iz.ru собрал десять водных артерий, при одном взгляде на которые становится понятно, почему рекам требуется немедленная защита
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