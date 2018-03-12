Капремонт в 296 домах обойдется в два млрд рублей в Казани

Капитальный ремонт в 296 многоквартирных домах обойдется почти в 2 млрд рублей в Казани. Об этом сегодня, 12 марта, на деловом понедельнике в исполкоме Казани заявил председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Капитальный ремонт 296 домов планируют произвести за 1,92 млрд рублей в столице Республики Татарстан. Большая часть средств на ремонтные работы собрана собственниками помещений, 23% выделены из бюджета республики и более 15% из местного бюджета, сообщает ИА «Татар-информ».

На эти средства будет произведен комплексный капитальный ремонт в 175 домах, в 46 домах будут только заменены лифты, а в 95 домах установлены узлы погодного регулирования. В общей сложности планируется произвести замену механизмов лифтов в 118 домах.