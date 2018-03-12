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Мощные снегопады ожидаются в Республике Коми

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Штормовое предупреждение объявлено в Республике Коми, в течение двух дней в регионе может выпасть до 60% месячной нормы осадков.

По прогнозам синоптиков, 14 и 15 марта через Коми пройдет активный циклон. Из-за этого ожидаются сильные снегопады, лишь Воркутинский и Интинский районы осадки обойдут стороной. Как уточнили в региональном управлении МЧС, местами выпадет до 40–60% месячной нормы осадков, сообщает ИА «Комиинформ».

В период действия штормового предупреждения водителям рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте. Также жителей Коми просят не выходить на водные объекты, быть аккуратными на остановках общественного транспорта и перекрестках.

После масштабного снегопада синоптики прогнозируют похолодание. 16 марта температура на северо-востоке опустится до 35 градусов мороза.

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