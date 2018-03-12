Кремль не уточнил место голосования Путина

Кремль не уточняет, в каком регионе намерен голосовать на выборах президент РФ Владимир Путин. На 14 марта намечена его рабочая поездка в Крым, но останется ли глава государства в регионе до дня голосования, не уточняется.

«Я пока не могу сказать, где будет голосовать президент. Традиционно он это делает в Москве», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается поездки в Крым — она готовится», — подтвердил он.

Напомним, газета «Коммерсант» 7 февраля со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщила, что Владимир Путин 18 марта может проголосовать на одном из избирательных участков Севастополя. Уже более месяца такая возможность периодически обсуждается в СМИ.

Как писал iz.ru, ранее Кремль напомнил, что российское законодательство позволяет гражданину отдать свой голос в любом регионе.