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Слуцкий станет главным тренером голландского «Витесса» летом 2018 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий стал новым главным тренером голландского клуба «Витесс» из Арнема. Сообщается, что к работе он приступил летом 2018 года после окончания сезона.

Контракт с 46-летним тренером подписан на два года. Он вступит в силу после окончания нынешнего сезона в Нидерландах. Помогать Слуцкому в Голландии будет Олег Яровинский, с которым тренер работал в ЦСКА и английском «Халл Сити», сообщает сайт kp.ru.

Подписание контракта прокомментировал также технический директор голландского клуба Марк ван Хинтум. По его словам, приезд тренера важен для «Витесса». Слуцкий известен своим вниманием к деталям, четкими мыслями о стиле игры и изобретательностью.

Кроме того, как сообщает «Спорт-экспресс», ван Хинтум отметил хороший английский Слуцкого и положительные отзывы Дика Адвоката о нем. Он назвал нового тренера отличным специалистом, которого непросто было заполучить.

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