Продажи грузовиков в России в феврале 2018 года выросли на 40%

Объем рынка грузовых автомобилей в России вырос на 40% в феврале 2018 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

По его данным, продажи грузовиков в РФ в феврале этого года достигли 6 тыс. единиц, что на 40% больше, чем в аналогичный период 2017 года. Лидерство на отечественном рынке сохраняется за «КамАЗом», чья доля составляет 33% от общего объема рынка. Всего в феврале было реализовано около 2 тыс. машин. Вторую строчку занимает GAZ, реализовывавший 600 машин. Третья позиция закрепилась за иностранным производителем Volvo, сообщает телеканал «360».

Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в РФ в феврале текущего года составил 7,8 тыс. единиц, что на 9,3% выше показателя годичной давности.

Ранее портал iz.ru сообщал, что россияне потратили 543 млрд рублей на покупку автомобилей премиум-класса.