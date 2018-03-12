Главврач в Хабаровском крае платил свои штрафы из бюджета больницы

В Хабаровском крае главный врач районной больницы в обход закона оплачивал собственные административные штрафы из бюджета медучреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось при проверке прокуратуры, в течение 2017 года руководитель медучреждения четыре раза привлекался к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 18 тыс. рублей. Мужчина погасил задолженность перед государством из средств больницы. Об этом сообщает vostokmedia.ru.

В феврале Петроградский райсуд Санкт-Петербурга огласили приговор главному врачу клиники «Институт экспериментальной медицины» Олегу Цареву и его заму Вячеславу Ироносову за мошенничество с документами. По версии следствия, подельники поручали подчиненным изготавливать ложные документы, что клиника оказывала услуги лицам, застрахованным по ОМС. В реальности лечение, проходящее по этим бумагам, не производилось. Всего медучреждение выставило 878 поддельных счетов страховым компаниям на сумму более 11 млн рублей.