Два десятка ветхих домов будут снесены в Уссурийске до конца года

На территории Уссурийска в рамках завершения программы по переселению граждан из аварийного жилья до конца года будет снесено 20 строений. Постройки признаны аварийными как до 2012 года, так и после.

Дома расположены в различных районах. В основном, это деревянные сооружения, часть — из кирпича, три здания — шлакоблочные. Все жильцы уже переселены. Специалисты городской администрации не подпишут акты приема, пока все работы по демонтажу не будут выполнены в полном объеме. Об этом информирует ИА UssurMedia. Глава администрации Уссурийского городского округа Евгений Корж заявил, что еще около 160 домов в округе требуют расселения.

В России нет четкой схемы учета аварийных зданий. К такому выводу пришел центр ОНФ «Народная экспертиза». Аварийных домов на портале ГИС ЖКХ насчитывается 18 тыс. Однако на портале «Реформа ЖКХ» зданий, признанных таковыми только после 1 января 2012 года, оказалось на 22 тыс. больше. Из-за некорректных сведений возникают проблемы с планированием, что мешает использовать все возможности для улучшения жилищных условий.