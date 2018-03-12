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Историческую часть Казани планируют развивать по примеру Иркутска

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Историческую часть города Казани, возможно, будут развивать по примеру Иркутска. Поручение проработать все возможные варианты применения иркутского опыта дал мэр Казани Ильсур Метшин вчера, 11 марта, в исполкоме столицы Республики Башкортостан.

Вчера, 11 марта, состоялась встреча исполнительного комитета республики. В рамках встречи был поднят на обсуждение вопрос о развитии исторической городской части по примеру города Иркутска, сообщает ProKazan.ru.

Мэру Казани был представлен проект Иркутска под названием 130-й квартал. Он включает в себя несколько десятков памятников в исторической зоне Иркутска. Проект презентовал директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков.

Директор предприятия рассказал, что во время реализации проекта были учтены как вопросы реставрации и сохранения памятников, так и строительство новых объектов в исторической зоне. Проект стал возможен при совместном сотрудничестве инвесторов и правительства.

По итогам встречи глава города поручил детально проработать вопрос о применении иркутского опыта для развития исторического центра Казани.

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