Историческую часть Казани планируют развивать по примеру Иркутска

Историческую часть города Казани, возможно, будут развивать по примеру Иркутска. Поручение проработать все возможные варианты применения иркутского опыта дал мэр Казани Ильсур Метшин вчера, 11 марта, в исполкоме столицы Республики Башкортостан.

Вчера, 11 марта, состоялась встреча исполнительного комитета республики. В рамках встречи был поднят на обсуждение вопрос о развитии исторической городской части по примеру города Иркутска, сообщает ProKazan.ru.

Мэру Казани был представлен проект Иркутска под названием 130-й квартал. Он включает в себя несколько десятков памятников в исторической зоне Иркутска. Проект презентовал директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков.

Директор предприятия рассказал, что во время реализации проекта были учтены как вопросы реставрации и сохранения памятников, так и строительство новых объектов в исторической зоне. Проект стал возможен при совместном сотрудничестве инвесторов и правительства.

По итогам встречи глава города поручил детально проработать вопрос о применении иркутского опыта для развития исторического центра Казани.