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В Минобрнауки сожалеют о приостановке студенческих обменов с Стэнфордом

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Фото: Global Look Press/Hans Blossey
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В Министерстве образования и науки России сожалеют о приостановке студенческих обменов со Стэнфордским университетом в США, заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Емельянов.

По его словам, сложившаяся ситуация является примером безосновательного вмешательства политики в международную образовательную программу.

Несмотря на решение американского университета, отметил Емельянов, Россия была и будет открыта для взаимодействия с другими странами в этой сфере.

«Нашей страной заключен многочисленный ряд межправительственных соглашений о сотрудничестве в этой сфере, и наши вузы активно включены в процесс развития академической международной мобильности», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее Стэнфордский университет объявил о том, что прекращает программы обучения студентов младших курсов в России. Причиной стали рекомендации Госдепартамента, который в январе присвоил РФ «третий уровень опасности».

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