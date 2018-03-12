Первое котокафе открывается в Ульяновске

В центре Ульяновска открывается первое в городе кафе, в котором живут кошки. Это будет клуб, объединяющий кофейню и арт-пространство. Посетителям предложат попить чай или кофе, поиграть в настольные игры, почитать книги и погладить пушистых и пока бездомных животных. Понравившегося кота разрешат забрать домой.

Формат заведения — тайм-кафе. Посетители будут платить за время, проведенное внутри, а кофе или чай могут пить без оплаты. Кроме столиков и диванов, в кафе оборудуют лежанки для котов. Там же для них установят специальные когтеточки и всевозможные лесенки. Домик для животных сделают внутри кофейных столиков, отмечает ресурс 1ul.ru.

Организаторы кафе заверяют, что все кошки будут с ветеринарными паспортами, которые подготовит для них городской приют. Кроме того, животных провакцинируют.