Ялта и подмосковный Электрогорск будут сотрудничать в течение пяти лет

Соглашение о сотрудничестве, которое охватит большинство городских сфер жизни, подписали власти Ялты и Электрогорска.

Документ будет действовать пять лет и предусматривает тесное сотрудничество в промышленности, инвестиционной деятельности, образовании, культуре, спорте, туризме и других областях. Мэрии обоих городов уверены, что соглашение должно в скором времени принести положительный результат, пишет ИА «Крыминформ».

Как именно будет реализовано сотрудничество, стороны обсудили в Ялте, подмосковный Электрогорск представили глава города Денис Семенов и председатель совета депутатов Роман Тикунов. Власти обоих городов высказали уверенность, что обмен опытом и новыми технологиями будут способствовать развитию Ялты и Электрогорска.