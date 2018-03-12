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СКР Петербурга сообщил о семи пострадавших от сосулек за выходные

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Фото: ТАСС/Игорь Руссак
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СКР Санкт-Петербурга проводит проверку после того, как семь человек пострадали в результате падения сосулек и наледи с крыш во время праздничных выходных. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северной столице.

ЧП произошли с 9 по 11 марта в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга. Телесные повреждения различной степени тяжести в результате падения сосулек и наледи с крыш получили семь человек. Все они были госпитализированы, сообщает сайт kp.ru.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по всем фактам проводятся доследственные проверки. По их результатам будут приняты процессуальные решения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сосулька упала на девушку в центре Петербурга в воскресенье, 11 марта.

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