После травмы подростка на электроподстанции в ЕАО начато расследование

В филиале АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» в селе Амурзет Еврейской автономной области началось служебное расследование по факту проникновения на объект двух подростков. Энергетики в очередной раз призвали жителей соблюдать правила электробезопасности, иначе есть риск получить серьезные травмы или даже погибнуть от поражения током.

Напомним, 11 марта 14-летняя девочка получила ожоги лица и рук при попытке сделать селфи на территории подстанции мощностью 35/10 кВ. Прокуратура проводит проверку по данному факту.

Объект полностью огорожен забором, там размещены все предупреждающие об опасности знаки. Пострадавший ребенок находится в Октябрьской районной больнице под наблюдением врачей, передает ИА EAOMedia. В преддверии школьных каникул компания предложила руководителям образовательных учреждений распространить в социальных сетях, группах и мессенджерах правила поведения вблизи энергообъектов.