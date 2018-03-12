СК проводит проверку в связи со смертью бейсджампера в Подмосковье

Следственный комитет РФ инициировал проверку по факту гибели молодого человека в Подмосковье во время прыжка с парашютом. Об этом сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел в поселке Авсюнино в Орехово-Зуевском районе Московской области 8 марта. Трое молодых людей решили совершить прыжки с расположенной в поселке радиовышки с помощью специальных парашютов для бейсждампинга.

Во время прыжка у 22-летнего жителя Москвы парашют раскрылся не полностью. Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», мужчина слишком поздно дернул за рычаг. В результате он получил сильный удар о землю и скончался от полученных травм.